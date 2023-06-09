Матчи Скрыть

Агент Чернова – о переговорах с "Ростовом" о новом контракте: всё в процессе

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент российского футболиста "Ростова" Евгения Чернова Олег Шигаев высказался по поводу переговоров о новом контракте.
Фото: "Чемпионат"
- Всё в процессе. Всё, что могу пока сказать: Женя сам бы с удовольствием остался в "Ростове", и сам клуб хочет его видеть у себя. Так что, думаю, с большой долей вероятности всё сложится положительно. Но трансферы — дело такое, всё каждый день меняется. Есть суеверия на этот счёт, - приводит комментарий агента "Матч ТВ".

Россиянин Евгений Чернов, играющий на позиции крайнего защитника, представляет цвета "Ростова" с 2019 года (с 2020 по 2022 годы играл за "Краснодар", но прошлым летом вернулся в стан дончан). В желто-синей майке россиянин сыграл 84 поединка, в которых сумел забить 3 гола и оформить 6 голевых пасов. В этом сезоне в активе Евгения 2+1 по системе гол плюс пас в 30 поединках. Трудовой договор игрока с дончанами рассчитан до конца июня 2023 года. В октябре Чернову исполнится 31 год. "Ростов" по итогам 30 туров минувшего розыгрыша российского первенства финишировал на 4-й позиции, заработав 53 турнирных балла. Это на 17 очков меньше, чем у "Зенита", который стал чемпионом России.


Чернов Евгений Ростов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
09 июня
Хави убедил Гюндогана перейти в "Барселону". Тренер гарантировал хавбеку место в стартовом составе
Роман Бабаев: игра с "Ростовом" — самый яркий матч ЦСКА в сезоне
Агент новичка "Оренбурга" Горлюка: мы не вели переговоры с "Зенитом"
Хавбек "Краснодара" Сперцян – о Суперфинале Кубка России: будем играть за Галицкого персонально
"СЭ": сборная России осенью может сыграть с Катаром 1
Талалаев - о Суперфинале Кубка России: команды вряд ли будут играть на ноль. Особенно "Краснодар". Его затянет в атаку
Чалов: в футболе, как и в любом виде спорта, по-настоящему ценно только первое место
Дивеев: переговоры о новом контракте с ЦСКА были тяжелыми, может быть, это сказывалось на моей игре 1
Отец Агаларова – о низкой результативности сына: скорее всего, на это повлияла адаптация в команде
Агент Чернова – о переговорах с "Ростовом" о новом контракте: всё в процессе
Индзаги: "Ман Сити"– лучшая команда в мире. Победить будет чрезвычайно сложно, но у "Интера" есть шанс написать историю
Гвардиола: у меня был Месси, сейчас – Холанд, нужны хорошие игроки. Тренер не забивает голов
Агент Сафонов: "Локомотив" в новом сезоне точно будет бороться за тройку
Салихова – о новом видео Дзюбы: на "Локомотиве" это не должно отразиться, так как эти навыки он приобрел еще в "Зените" 27
Хавбек "Реала" Вальверде может перейти в "Манчестер Юнайтед"