- Всё в процессе. Всё, что могу пока сказать: Женя сам бы с удовольствием остался в "Ростове", и сам клуб хочет его видеть у себя. Так что, думаю, с большой долей вероятности всё сложится положительно. Но трансферы — дело такое, всё каждый день меняется. Есть суеверия на этот счёт, - приводит комментарий агента "Матч ТВ".
Россиянин Евгений Чернов, играющий на позиции крайнего защитника, представляет цвета "Ростова" с 2019 года (с 2020 по 2022 годы играл за "Краснодар", но прошлым летом вернулся в стан дончан). В желто-синей майке россиянин сыграл 84 поединка, в которых сумел забить 3 гола и оформить 6 голевых пасов. В этом сезоне в активе Евгения 2+1 по системе гол плюс пас в 30 поединках. Трудовой договор игрока с дончанами рассчитан до конца июня 2023 года. В октябре Чернову исполнится 31 год. "Ростов" по итогам 30 туров минувшего розыгрыша российского первенства финишировал на 4-й позиции, заработав 53 турнирных балла. Это на 17 очков меньше, чем у "Зенита", который стал чемпионом России.
Агент Чернова – о переговорах с "Ростовом" о новом контракте: всё в процессе
Агент российского футболиста "Ростова" Евгения Чернова Олег Шигаев высказался по поводу переговоров о новом контракте.
Фото: "Чемпионат"