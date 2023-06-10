- Шатов сейчас проходит восстановление. Дай бог, чтобы все у него получилось! Если выздоровеет, будет продолжать играть. Не выздоровеет — сам будет принимать решение. Это нужно спрашивать у Олега. Считаю, что он не закончил свою карьеру и может еще играть. Будет ли он с нами в новом сезоне, зависит от его восстановления, - приводит комментарий Иванова Sport24.
Российский хавбек Олег Шатов - воспитанник "Урала". В майке екатеринбургского коллектива футболист сыграл 151 поединок. В них он сумел отметиться 17 голами и 18 ассистами. Наибольшего успеха Олег добился в составе "Зенита" из Санкт-Петербурга. С командой Шатов трижды выигрывал чемпионство, а также два раза брал Кубок России. Всего за невский коллектив футболист принял участие в 202 встречах. За этот отрезок Шатов забил 31 гол и оформил 42 результативные передачи. Также Олег защищал цвета "Анжи", "Краснодара" и "Рубина". В июле Шатов отпразднует свое 33-летие. В активе Олега 2 гола 28 играх за сборную России. "Урал" по итогам 30 туров финишировал на 11-й строчке, заработав 36 турнирных баллов. Командой руководит Виктор Гончаренко.
Григорий Иванов - о будущем Шатова: будет ли он с нами в новом сезоне, зависит от его восстановления
Президент "Урала" Григорий Иванов поделился информацией о будущем российского футболиста команды Олега Шатова.
Фото: "Чемпионат"