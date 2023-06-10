Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нижний Новгород
0 - 2 0 2
Родина1 тайм
Факел
17:30
ЕнисейНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Манчестер Сити
22:00
ИнтерНе начат

Григорий Иванов - о будущем Шатова: будет ли он с нами в новом сезоне, зависит от его восстановления

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Президент "Урала" Григорий Иванов поделился информацией о будущем российского футболиста команды Олега Шатова.
Фото: "Чемпионат"
- Шатов сейчас проходит восстановление. Дай бог, чтобы все у него получилось! Если выздоровеет, будет продолжать играть. Не выздоровеет — сам будет принимать решение. Это нужно спрашивать у Олега. Считаю, что он не закончил свою карьеру и может еще играть. Будет ли он с нами в новом сезоне, зависит от его восстановления, - приводит комментарий Иванова Sport24.

Российский хавбек Олег Шатов - воспитанник "Урала". В майке екатеринбургского коллектива футболист сыграл 151 поединок. В них он сумел отметиться 17 голами и 18 ассистами. Наибольшего успеха Олег добился в составе "Зенита" из Санкт-Петербурга. С командой Шатов трижды выигрывал чемпионство, а также два раза брал Кубок России. Всего за невский коллектив футболист принял участие в 202 встречах. За этот отрезок Шатов забил 31 гол и оформил 42 результативные передачи. Также Олег защищал цвета "Анжи", "Краснодара" и "Рубина". В июле Шатов отпразднует свое 33-летие. В активе Олега 2 гола 28 играх за сборную России. "Урал" по итогам 30 туров финишировал на 11-й строчке, заработав 36 турнирных баллов. Командой руководит Виктор Гончаренко.


Шатов Иванов Урал
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 30 октября
Деменко: если "Манчестер Сити" не забьет в первом тайме, то они столкнутся с проблемами. Стиль "Интера" может стать очень неудобным
Автобус с болельщиками "Краснодара", ехавшими на суперфинал Кубка России, попал в ДТП
Хохлов: в "Сочи" не удовлетворены результатами. Но во многих матчах был довольно неплохой футбол
Широков: зачем огород городить с переходом в Азию? Нам все равно запретят приезжать на ЧМ, даже если мы туда выйдем
"Зенит" открывает футбольную школу в турецкой Алании 3
Агент Магкеева - о восстановлении после травмы: Станислав хорошо себя чувствует. Все идет по плану
"Пари НН" - "Родина": стартовые составы на ответный стыковой матч
Сулейманов: ни в коем случае нельзя думать, что "Пари НН" уже сохранил прописку в РПЛ, иначе все окажется для нас плохо
Билялетдинов: у "Интера" будут шансы против "Манчестер Сити" только при серии пенальти
"Аякс" - об официальном предложении о трансфере Сперцяна: мы не реагируем на слухи
Дивеев: ЦСКА должен и обязан выигрывать Кубок России
37-летний нападающий "Интера" Джеко может перейти в "Фенербахче"
РФС: на суперфинал Кубка России на данный момент реализовано более 46 тысяч билетов 2
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты