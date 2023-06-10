"Мы не реагируем на слухи и будем сообщать о любых переходах только через пресс-релиз на наших официальных источниках", - цитирует "СЭ" пресс-службу "Аякса".
Напомним, вчера, 10 июня в СМИ сообщили об официальном предложении "Аякса" о трансфере атакующего хавбека "Краснодара" и сборной Армении Эдуарда Сперцяна. Также была озвучена сумма перехода - девять миллионов евро.
В этом сезоне 23-летний воспитанник краснодарцев сыграл 28 матчей за клуб в РПЛ, забил 10 мячей и отдал 12 голевых передач. В 12 встречах текущего розыгрыша Кубка России футболист оформил 4+2 по системе гол плюс пас.
"Аякс" - об официальном предложении о трансфере Сперцяна: мы не реагируем на слухи
В нидерландском "Аяксе" назвали слухами сообщение об официальном предложении о покупке полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.
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