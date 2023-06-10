"Конечно, не удовлетворены "результатами, потому что команда может занимать и более высокие места, и показывать более качественную игру. У нас были неудачные матчи. Но во многих играх был показан довольно неплохой и содержательный футбол", - цитирует Хохлова "РИА Новости".
Напомним, Дмитрий Хохлов был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Сочи" после увольнения Курбана Бердыев. Несколько дней назад руководство клуба утвердило 47-летнего специалиста в должности главного тренера.
Под руководством Хохлова сочинский коллектив провел 8 матчей, в которых одержал всего две победы, один раз сыграл вничью и потерпел пять поражений. По итогам этого сезона прошлогодние вице-чемпионы РПЛ финишировали на 10-й строчке в турнирной таблице.
Хохлов: в "Сочи" не удовлетворены результатами. Но во многих матчах был довольно неплохой футбол
Наставник "Сочи" Дмитрий Хохлов прокомментировал результаты команды по итогам прошедшего сезона.
Фото: "Матч ТВ"