– Хотелось бы также сказать "спасибо" и коллегам из "Енисея" за организацию матча, которая даже близко не соответствовала уровню ФНЛ, не говоря уже об РПЛ. Соперник целенаправленно использует манеж для улучшения своих результатов, что является нарушением спортивного принципа по сравнению с другими командами.
И после этого еще и заявляет о каких-то претензиях по организации игры в Воронеже! С таким бюджетом, какой есть в Красноярске, "Енисей" должен уже как лет пять играть в РПЛ и выполнять поставленную задачу, – приводит слова Асхабадзе Sport24.
Перед самым стартовым свистком ответного стыкового матча в Воронеже стало известно, что по техническим причинам не будет работать система VAR. При этом уже на восьмой минуте игры в единоборстве между защитником гостей Николаем Марковым и нападающим "Факела" Евгением Марковым в штрафной "Енисея" рефери Сергей Иванов с раздумьями указал на "точку". Пенальти четко реализовал Роман Акбашев, который впоследствии оформил дубль и принес своей команде победу со счетом 2:0.
Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин зафиксировал ошибку со стороны Иванова и заявил, что назначать пенальти в данном эпизоде не следовало. Помимо 11-метрового удара, судейская бригада приняла еще несколько противоречивых решений в пользу хозяев поля.
Первая встреча на закрытом манеже в Красноярске также завершилась победой клуба РПЛ с минимальным преимуществом 1:0. Таким образом, команда Вадима Евсеева сохранила за собой право выступить в высшем дивизионе чемпионата России в сезоне-2023/24.
Гендиректор "Факела" Асхабадзе: "Енисей" использует манеж для улучшения результатов, еще и заявляет о претензиях!
Гендиректор воронежского "Факела» Роман Асхабадзе жестко ответил на критику главного тренера "Енисея" Алексея Ивахова.
ФК "Факел"