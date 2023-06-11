- Нельзя судить о форме команд по последней игре в чемпионате. "Краснодар", например, играл не в самом сильнейшем составе. Еще "быки" хорошо играют дома - они больше домашняя команда. Думаю, будет очень интересный матч без явного фаворита. Может быть, ЦСКА будет полегче, потому что играют в "Лужниках". Но это не какое-то огромное преимущество, - передает слова Алдонина "Чемпионат".
11 июня в 17:00 по московскому времени на столичной "Арене Лужники" начнется Суперфинал Кубка России - решающий матч за трофей между победителем верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) ЦСКА и победителем нижней сетки плей-офф (Пути регионов) "Краснодаром". Эти команды встретились между собой 27 мая в Краснодаре в рамках 29 тура Российской премьер-лиги, игра закончилась вничью 0:0, хотя красно-синие с 57 минуты имели численное преимущество.
Алдонин: ЦСКА будет с "Краснодаром" полегче, потому что играют в "Лужниках"
Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о предстоящей встрече красно-синих с "Краснодаром" в Суперфинале Кубка России.
Фото: телеграм-канал "Желто-синие будни"