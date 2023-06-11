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Краснодар
17:00
ЦСКАНе начат

Червиченко: хочется, чтобы Галицкому воздалось за все труды. Надеюсь, что "Краснодар" завоюет свой первый трофей

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Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко дал комментарий о предстоящем Суперфинале Кубка России "Краснодар" - ЦСКА.
Фото: РБК
- Уверен, что в Суперфинале Кубка России нет фаворита. Я жду победы "Краснодара"! Хочется, чтобы Галицкому воздалось за все труды. Это послужит мотивацией для него в дальнейшем отдаваться краснодарскому и российскому футболу. Очень надеюсь, что "Краснодар" завоюет свой первый трофей в истории. Они уже давно заслужили это! Хочется верить, что в этот раз все звезды для них сойдутся, - цитирует Червиченко "Чемпионат".

11 июня в 17:00 МСК "Краснодар" и московский ЦСКА проведут Суперфинал Кубка России в столичных "Лужниках". Этот матч может принести черно-зеленым первый официальный трофей в клубной истории. Ранее "быки" один раз играли в финале Кубка России в сезоне-2013/2014 и потерпели поражение от "Ростова" в серии послематчевых пенальти (0:0, пен. 5:6).

В уходящем сезоне ЦСКА и "Краснодар" встречались четыре раза - две победы на счету красно-синих (4:1 и 3:0), одна победа за черно-зелеными (1:0), один матч завершился вничью (0:0).


Кубок России Краснодар ЦСКА Червиченко
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