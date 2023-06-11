Матчи Скрыть

"СЭ": Ионов продолжит карьеру в "Ростове"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Российский полузащитник Алексей Ионов после ухода из "Краснодара" вернется в "Ростов".
Фото: ФК "Ростов"
Как сообщает источник, 34-летний футболист "Краснодара" Алексей Ионов перейдет в "Ростов" в летнее трансферное окно. Команда Валерия Карпина подпишет контракт с российским хавбеком на правах свободного агента. Отметим, что Ионов уже выступал за желто-синих. Он играл в "Ростове" с 2017 по 2020 года. В футболке южан ему удалось забить 18 мячей и сделать 12 ассистов, проведя 87 поединков.

Ранее стало известно о том, что Алексей Ионов решил покинуть "Краснодар". Его контракт с "быками" истекает 30 июня текущего года.

Алексей Ионов оказался в стане "Краснодара" осенью 2020 года. В составе "быков" российской футболист принял участие в 84-х матчах. Он смог забить 13 голов и оформить 8 результативных передач.

Источник: "СЭ"


Ионов Краснодар Ростов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
11 июня
71-летний Клаудио Раньери вывел "Кальяри" в Серию A 1
"СЭ": Ионов продолжит карьеру в "Ростове" 3
Федотов: ЦСКА необходимо качественно сработать на трансферном рынке, нам нужно усиление всех позиций 2
"Фенербахче" победил "Истанбул Башакшехир" и впервые за 10 лет стал обладателем Кубка Турции 1
Официально: "Рома" объявила о подписании Ауара
Карраскаль не собирается покидать ЦСКА этим летом 4
Гинер: можно ли называть ЦСКА командой Федотова? Я всегда думал, что ЦСКА – команда Гинера 4
Гинер: делить трофеи по степени важности – то же самое, что спросить у родителя, кого из детей он любит больше
Официально: "Ахмат" подписал новый контракт с Ташуевым 1
Роша: не имею ничего против Соболева. Он великолепный игрок 1
Мостовой: игроки "Краснодара", не забившие ЦСКА в серии пенальти, ударили бездарно 3 эксклюзив
Гинер: жалею, что Месси уехал в Америку. Мы ждали его в ЦСКА 5
Защитник ЦСКА Роша: постараемся во всеоружии подойти к Суперкубку России с "Зенитом" 1
Масалитин: Акинфеев великолепно проявил себя в серии пенальти против "Краснодара" 2 эксклюзив
Кварацхелия признан лучшим молодым игроком сезона в Лиге чемпионов 1