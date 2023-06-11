Как сообщает источник, 34-летний футболист "Краснодара" Алексей Ионов перейдет в "Ростов" в летнее трансферное окно. Команда Валерия Карпина подпишет контракт с российским хавбеком на правах свободного агента. Отметим, что Ионов уже выступал за желто-синих. Он играл в "Ростове" с 2017 по 2020 года. В футболке южан ему удалось забить 18 мячей и сделать 12 ассистов, проведя 87 поединков.
Ранее стало известно о том, что Алексей Ионов решил покинуть "Краснодар". Его контракт с "быками" истекает 30 июня текущего года.
Алексей Ионов оказался в стане "Краснодара" осенью 2020 года. В составе "быков" российской футболист принял участие в 84-х матчах. Он смог забить 13 голов и оформить 8 результативных передач.
Источник: "СЭ"
"СЭ": Ионов продолжит карьеру в "Ростове"
Российский полузащитник Алексей Ионов после ухода из "Краснодара" вернется в "Ростов".
Фото: ФК "Ростов"