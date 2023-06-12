– Обидно пропустить такой ЦСКА вперед, отдав им серебро и Кубок. Состав ЦСКА самый слабый за последние годы: это не команда времен Вагнера Лава, Жо, Березуцких или Влашича с топ-игроком в каждой линии. Есть только 2 выдающихся по меркам РПЛ футболиста: Чалов и Акинфеев. И их мастерства хватило почти на все, – передает слова Салиховой Metaratings.
По итогам минувшего сезона столичный ЦСКА завоевал серебряные медали чемпионата России по футболу. Московский "Спартак", в свою очередь, добыл бронзу РПЛ. В турнирной таблице красно-белые отстали от "армейцев" на 4 очка – 54 балла против 58-ми.
11 июня 2023 года ЦСКА сумел стать обладателем Кубка России. Подопечные Владимира Федотова в суперфинале данного соревнования встретились с "Краснодаром". Армейцы одолели "быков" в серии 11-метровых ударов – 6:5 (1:1 – в основное время). Что касается "Спартака", который выиграл Кубок страны в 2022 году, то он в минувшем розыгрыше этого турнира вылетел в полуфинальной стадии Пути регионов.
Салихова: обидно пропустить такой ЦСКА вперед, отдав им серебро и Кубок России
Зарема Салихова, супруга экс-владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, высказалась о результатах ЦСКА в минувших розыгрышах Кубка России и РПЛ.
Фото: "Чемпионат"