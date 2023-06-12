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Экс-наставник "Краснодара" Мусаев – о шоу Слуцкого с Дзюбой: видно, что он кайфует

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Экс-наставник "Краснодара" и нынешний рулевой азербайджанского "Сабаха" Мурад Мусаев высказался о ютуб-проекте бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого "Ну, так нельзя".
Фото: "СЭ"
– Леонид Викторович имеет право заниматься всем, чем захочет. Видно, что он кайфует. Смотрел ли я? Да, смотрел. Было ли мне смешно? Да, было смешно. Имеет ли право Викторович делать все, что хочет? Конечно, имеет, — цитирует Мусаева Sport24.

52-летний Леонид Слуцкий в настоящий момент времени находится без работы в футбольном клубе. При этом отечественный специалист ведет шоу "Ну, так нельзя", которое выходит на ютуб-канале "Коммент.Шоу". Со-ведущим Леонида Викторовича является нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба. Их программа носит юмористический характер.

Последним клубом, который тренировал Леонид Слуцкий, был казанский "Рубин". Российский наставник работал в стане команды из Татарстана с декабря 2019 по ноябрь 2022 года. В прошлом году под его руководством "Рубин" вылетел в Первую лигу, но в 2023 году казанцы вернулись в Российскую Премьер-Лигу.


Слуцкий Мусаев Дзюба Краснодар Рубин
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