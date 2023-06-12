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Полузащитник ЦСКА Медина: я хочу остаться в команде. Сезон сложился успешно, но не стоит останавливаться на этом

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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина поделился эмоциями от победы в Кубке России и заявил, что желает продолжить выступления в составе московской команды.
Фото: ПФК ЦСКА
– Невероятное чувство после победы в Кубке России, я очень счастлив! Мы очень много работали, чтобы выиграть этот трофей. Финал против "Краснодара" получился очень сложным, у них сильная команда, и они боролись до последней секунды.

Сезон сложился успешно? Да, но не стоит останавливаться на этом. Нужно продолжать усердно работать и всегда идти к победе! Сейчас можем отдохнуть, чтобы вернуться с новыми силами.

Мое будущее? Я очень счастлив в ЦСКА и хочу остаться в команде. У нас сильная команда, хороший тренер, меня окружают лучшие люди. Мы как большая семья, – приводит слова Медины "Матч ТВ".

26-летний парагваец пополнил состав ЦСКА в январе 2022 года, перейдя из команды MLS "Нью-Йорк Сити". Его контракт с "армейским" клубом рассчитан до конца сезона-2024/25. В 8 матчах РПЛ-2022/23 на счету Медины три гола и одна результативная передача.

11 июня ЦСКА добился победы в Суперфинале Кубка России над "Краснодаром" (1:1, 6:5 по пенальти) и завоевал свой первый трофей за 10 лет. Последний раз "армейцы" праздновали успех в национальном кубке в 2013 году, также в серии 11-метровых одолев махачкалинский "Анжи". "Краснодар" упустил шанс выиграть первый трофей в 15-летней истории клуба.

В минувшее воскресенье в "Лужниках" нападающий ЦСКА Федор Смолов открыл счет на 31-й минуте. Вскоре после начала второго тайма форвард "Краснодара" Джон Кордоба восстановил равенство. В оставшееся время соперникам так и не удалось поразить ворота друг друга. Победитель определялся в серии пенальти. "Армеец" Мойзес угодил в перекладину, а голкипер ЦСКА парировал удары легионеров "Краснодара" Батчи и Олусегуна и оставил Кубок за ЦСКА.


ЦСКА Краснодар Медина Кубок России
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