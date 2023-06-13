"Оцениваю результаты сезона очень хорошо, по сути, мы добились максимального результата. После первого круга обойти "Зенит" в чемпионате объективно было очень сложно, но мы взяли серебро в РПЛ и Кубок России. Игроки и тренерский штаб большие молодцы, поэтому я бы за сезон поставил твердую пятерку", - цитирует Бабаева "ТАСС".
Московский ЦСКА завершил нынешний сезон российской Премьер-лиги на втором месте в турнирной таблице. Отрыв от ставшего чемпионом "Зенита" составил 12 очков. "Армейцы" завоевали серебряные медали чемпионата России, обыграв в последнем туре "Ростов" (4:1). В прошедшие выходные ЦСКА выиграл Кубок России, одолев "Краснодар" в суперфинале (1:1, 6:5 по пенальти). Этот трофей стал первым для московской команды за последние пять сезонов. В середине июля "красно-черные" сразятся с "Зенитом" на Суперкубок страны.
Бабаев: ЦСКА добился максимального результата. Поставил бы за сезон твердую пятерку
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев оценил этот сезон для столичной команды.
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