Карпин: Норманна можно понять в выборе между "Ростовом" и "Динамо". Он наемный работник и будет работать

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин оценил ситуацию с опорным полузащитником Матиасом Норманном.
Фото: ФК "Динамо"
- "Динамо" - это больше денег, открытый аэропорт. С этими вводными, что бы вы выбрали, "Ростов" или "Динамо"? Ну вот и всё. Норманн поступил рационально. Я его понимаю. Каждый имеет право на свою оценку, но, если включить голову, Норманна можно понять. Он наемный работник и будет работать, - передает слова Карпина Sport24.

27-летний норвежский опорный полузащитник "Ростова" Матиас Норманн летом 2022 года завершил аренду в английском "Норвиче", но отказался вернуться в состав желто-синих, приостановив контракт в соответствии с разрешением ФИФА. После безуспешных попыток найти себе клуб в Европе, в сентябре 2022 года футболист перешел в московское "Динамо", с которым дончане заключили арендное соглашение.

По итогам сезона бело-голубые не стали выкупать трансфер Норманна и он должен будет вернуться в "Ростов", поскольку в соответствии с новой редакцией разрешения ФИФА не имеет права снова приостановить контракт (так как выступал в прошедшем сезоне за клуб РПЛ).


Ростов Динамо Норманн Карпин Российские трансферы
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