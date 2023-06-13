- "Динамо" - это больше денег, открытый аэропорт. С этими вводными, что бы вы выбрали, "Ростов" или "Динамо"? Ну вот и всё. Норманн поступил рационально. Я его понимаю. Каждый имеет право на свою оценку, но, если включить голову, Норманна можно понять. Он наемный работник и будет работать, - передает слова Карпина Sport24.
27-летний норвежский опорный полузащитник "Ростова" Матиас Норманн летом 2022 года завершил аренду в английском "Норвиче", но отказался вернуться в состав желто-синих, приостановив контракт в соответствии с разрешением ФИФА. После безуспешных попыток найти себе клуб в Европе, в сентябре 2022 года футболист перешел в московское "Динамо", с которым дончане заключили арендное соглашение.
По итогам сезона бело-голубые не стали выкупать трансфер Норманна и он должен будет вернуться в "Ростов", поскольку в соответствии с новой редакцией разрешения ФИФА не имеет права снова приостановить контракт (так как выступал в прошедшем сезоне за клуб РПЛ).
Карпин: Норманна можно понять в выборе между "Ростовом" и "Динамо". Он наемный работник и будет работать
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин оценил ситуацию с опорным полузащитником Матиасом Норманном.
Фото: ФК "Динамо"