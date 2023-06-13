Гранат: ЦСКА заслуженно стал обладателем Кубка России. Было бы несправедливо, если бы титул выиграл "Краснодар"

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Экс-защитник "Динамо", "Спартака" и "Ростова" Владимир Гранат высказал мнение об исходе Суперфинала Кубка России "Краснодар" - ЦСКА (1:1, пен. 5:6).
Фото: РФС
- ЦСКА абсолютно заслуженно стал обладателем Кубка России. Было бы несправедливо, если бы "Краснодар" выиграл титул. Как команда, которая уже один раз вылетела из Кубка, может стать победителем? Так быть не должно. Тем более они вылетали именно от ЦСКА. Мне это искренне непонятно, - передает слова Граната "Чемпионат".

11 июня состоялся Суперфинал Кубка России, по итогам которого определился обладатель трофея. Им стал московский ЦСКА, победивший в серии послематчевых пенальти "Краснодар" (1:1, пен. 6:5). Красно-синие вышли в суперфинал как победитель верхней сетки плей-офф турнира (Пути РПЛ), "быки" - как победитель нижней сетки (Пути регионов), при этом именно ЦСКА выбил "Краснодар" из верхней сетки в нижнюю по сумме двухматчевого противостояния в 1/4 финала (3:0, 0:1).


Кубок России ЦСКА Краснодар Гранат
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