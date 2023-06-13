Олег Иванов: если бы не череда травм, "Ахмат" мог бы еще на строчку выше прыгнуть

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник казанского "Рубина" и экс-полузащитник "Ахмата" Олег Иванов прокомментировал пятое место грозненцев в чемпионате в прошедшем сезоне.
Фото: РПЛ
- Молодцы, повторили наш лучший результат, когда я еще был в команде. Команда не понесла больших потерь и показывала весь сезон интересный футбол. Если бы не череда травм, могли бы еще на строчечку повыше прыгнуть. Потеря центрального защитника сильно повлияла в конце, - передает слова Иванова Metaratings.ru.

"Ахмат" из Грозного занял пятое место в сезоне-2022/2023 Российской премьер-лиги, набрав в 30 сыгранных матчах 50 очков. Этот результат стал повторением лучшего достижения бело-зеленых по итоговой позиции в чемпионате (ранее - пятое место в сезоне-2016/2017) и новым рекордом по количеству набранных очков (ранее - 48 в сезоне-2016/2017). При этом грозненцы имели шансы подняться в топ-4, но проиграли конкуренту по турнирной таблице "Ростову" решающий матч 29 тура чемпионата (2:3), после чего утратили возможность финишировать выше пятого места.


Ахмат Иванов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Виллиан Роша: ЦСКА по силам стать чемпионом России в следующем сезоне, мы уже один раз обыграли "Зенит"
Олег Иванов: если бы не череда травм, "Ахмат" мог бы еще на строчку выше прыгнуть
Личка - о возможном переходе в "Динамо": мне об этом ничего не известно. Я в отпуске, у меня контракт с "Оренбургом"
Карпин - о пяти кряду чемпионствах "Зенита": "Бавария" стала чемпионом в 11-й раз подряд. В немецком футболе всё плохо? 1
"Чемпионат": Личка возглавит "Динамо", бело-голубые заплатят "Оренбургу" 1 миллион евро 8
Гранат: ЦСКА заслуженно стал обладателем Кубка России. Было бы несправедливо, если бы титул выиграл "Краснодар"
Карпин: Норманна можно понять в выборе между "Ростовом" и "Динамо". Он наемный работник и будет работать 1
Ярошик: веду переговоры с "Оренбургом" в качестве сменщика Лички. Слышал, он может уйти в "Динамо" 1
Спортдиректор "Рубина" - о ситуации с Дзагоевым: на данный момент Алан свободный агент, мы пока не пришли к решению 1
Карпин: радоваться серебряным и бронзовым медалям - пережитки советского воспитания 25
Бабаев: ЦСКА добился максимального результата. Поставил бы за сезон твердую пятерку
Генеральный директор ЦСКА: после завершения карьеры поставим Акинфееву памятник около стадиона 5
Карпин - о смазанной концовке сезона: инерция чувствовалась еще в ноябре. А май мы полностью провалили 1
34-летний Жоаозиньо: завершать карьеру точно не планирую!
Агент вратаря "Торпедо" Ботнаря: футболист хотел бы играть в РПЛ