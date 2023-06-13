- Молодцы, повторили наш лучший результат, когда я еще был в команде. Команда не понесла больших потерь и показывала весь сезон интересный футбол. Если бы не череда травм, могли бы еще на строчечку повыше прыгнуть. Потеря центрального защитника сильно повлияла в конце, - передает слова Иванова Metaratings.ru.
"Ахмат" из Грозного занял пятое место в сезоне-2022/2023 Российской премьер-лиги, набрав в 30 сыгранных матчах 50 очков. Этот результат стал повторением лучшего достижения бело-зеленых по итоговой позиции в чемпионате (ранее - пятое место в сезоне-2016/2017) и новым рекордом по количеству набранных очков (ранее - 48 в сезоне-2016/2017). При этом грозненцы имели шансы подняться в топ-4, но проиграли конкуренту по турнирной таблице "Ростову" решающий матч 29 тура чемпионата (2:3), после чего утратили возможность финишировать выше пятого места.
Олег Иванов: если бы не череда травм, "Ахмат" мог бы еще на строчку выше прыгнуть
Полузащитник казанского "Рубина" и экс-полузащитник "Ахмата" Олег Иванов прокомментировал пятое место грозненцев в чемпионате в прошедшем сезоне.
Фото: РПЛ