Матчи Скрыть

Масалитин – о частых травмах Дзагоева: есть смысл задуматься, что, может, хватит организм мучать?

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на новость о том, что казанский "Рубин" отказался от переподписания контракта с хавбеком Аланом Дзагоевым.
Фото: ФК "Рубин"
– Понятно, что и в ЦСКА у него были постоянные проблемы с травмами. Поэтому с ним и не стали продлевать контакт. Пришел в "Рубин", там тоже самое. Значит, дело не в командах, дело в самом игроке. Если там его травмы достали, то есть смысл задуматься, что, может, хватит организм мучать? Ты опять лечишься, ты опять не в команде и не тренируешься. С этим приходится бороться. Поэтому вопрос — сможет он это еще переносить или не сможет? Или уже действительно повесить бутсы на гвоздь?, — цитирует Масалитина "Газета.ru".

Ранее в прессе появилась информация о том, что казанский "Рубин" намерен прекратить сотрудничество с Аланом Дзагоевым и не подписывать с ним новое соглашение. В стане клуба из Татарстана обеспокоены тем, что российский полузащитник очень часто травмируется.

32-летний Алан Дзагоев стал игроком казанского "Рубина" в сентябре 2022 года. В прошедшем сезоне Первой лиги российский полузащитник принял участие в 20-ти матчах. Он смог записать на свой счет 3 забитых мяча и 2 результативные передачи. При этом 30 июня нынешнего года действующий контракт Дзагоева с коллективом из Татарстана подходит к концу. Ранее Алан был игроком московского ЦСКА (в период с 2008 по 2022 год).


Рубин Дзагоев Масалитин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Экс-нападающий "Спартака" Ширко попал в реанимацию из-за аритмии
"Все это слухи". Отец Кузяева – о возможном переходе полузащитника "Зенита" в "Бешикташ"
Булыкин: Личка неплохо проявил себя в "Оренбурге", но "Динамо" – клуб совершенно другого уровня эксклюзив
Акинфеев: многие говорят, что пора бы закончить, но я не собираюсь этого делать
Ловчев: на сегодня ЦСКА не ровня "Зениту"
Официально: "Ростов" объявил об уходе Полоза 1
Спортдир "Ростова": мы не рассматриваем продажу Глебова. Это все вбросы инсайдеров
Джорджевич: вполне возможно, что я бы вытеснил из состава "Зенита" Сергеева и Кассьерру 1
Месси: я не поеду на чемпионат мира в 2026 году 5
Масалитин – о частых травмах Дзагоева: есть смысл задуматься, что, может, хватит организм мучать?
Карпин – об игре Дзюбы за "Локомотив": никто никогда не говорил, что он слабый футболист 2
Колыванов: есть шансы, что Личка проявит себя в "Динамо" с лучшей стороны
Стивен Джеррард возглавил саудовский "Аль-Иттифак" 1
Sport24: "Бешикташ" отказался от услуг Кузяева, но Далер по-прежнему имеет варианты в Турции 2
Мбаппе: я продолжу играть за "ПСЖ" в следующем сезоне 1