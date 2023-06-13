– Понятно, что и в ЦСКА у него были постоянные проблемы с травмами. Поэтому с ним и не стали продлевать контакт. Пришел в "Рубин", там тоже самое. Значит, дело не в командах, дело в самом игроке. Если там его травмы достали, то есть смысл задуматься, что, может, хватит организм мучать? Ты опять лечишься, ты опять не в команде и не тренируешься. С этим приходится бороться. Поэтому вопрос — сможет он это еще переносить или не сможет? Или уже действительно повесить бутсы на гвоздь?, — цитирует Масалитина "Газета.ru".
Ранее в прессе появилась информация о том, что казанский "Рубин" намерен прекратить сотрудничество с Аланом Дзагоевым и не подписывать с ним новое соглашение. В стане клуба из Татарстана обеспокоены тем, что российский полузащитник очень часто травмируется.
32-летний Алан Дзагоев стал игроком казанского "Рубина" в сентябре 2022 года. В прошедшем сезоне Первой лиги российский полузащитник принял участие в 20-ти матчах. Он смог записать на свой счет 3 забитых мяча и 2 результативные передачи. При этом 30 июня нынешнего года действующий контракт Дзагоева с коллективом из Татарстана подходит к концу. Ранее Алан был игроком московского ЦСКА (в период с 2008 по 2022 год).
Масалитин – о частых травмах Дзагоева: есть смысл задуматься, что, может, хватит организм мучать?
Экс-футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на новость о том, что казанский "Рубин" отказался от переподписания контракта с хавбеком Аланом Дзагоевым.
Фото: ФК "Рубин"