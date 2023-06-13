–Интерес "Динамо" к Слуцкому? Насколько я знаю, он сам отказался от этого предложения, – приводит слова Иванова "Матч ТВ".
По слухам, бывший наставник "Рубина" и ЦСКА Леонид Слуцкий наряду с балканскими специалистами входил в шорт-лист "Динамо". Однако, как сообщили сегодня сразу несколько надежных источников, руководство бело-голубых решило остановить свой выбор на 45-летнем рулевом "Оренбурга" Марцеле Личке. Он переберется в столицу с тремя своими помощниками.
Леонид Слуцкий остается без тренерской работы с прошлого ноября, когда ушел из казанского "Рубина". В настоящее время 52-летний специалист ведет активную медиадеятельность.
Футболист "Рубина" Иванов: Слуцкий сам отказался от предложения "Динамо"
Полузащитник "Рубина" Олег Иванов отметил, что экс-главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий самостоятельно отверг предложение руководства "Динамо" возглавить московскую команду.
Фото: Comedy Club