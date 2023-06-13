Матчи Скрыть

Футболист "Рубина" Иванов: Слуцкий сам отказался от предложения "Динамо"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Рубина" Олег Иванов отметил, что экс-главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий самостоятельно отверг предложение руководства "Динамо" возглавить московскую команду.
Фото: Comedy Club
–Интерес "Динамо" к Слуцкому? Насколько я знаю, он сам отказался от этого предложения, – приводит слова Иванова "Матч ТВ".

По слухам, бывший наставник "Рубина" и ЦСКА Леонид Слуцкий наряду с балканскими специалистами входил в шорт-лист "Динамо". Однако, как сообщили сегодня сразу несколько надежных источников, руководство бело-голубых решило остановить свой выбор на 45-летнем рулевом "Оренбурга" Марцеле Личке. Он переберется в столицу с тремя своими помощниками.

Леонид Слуцкий остается без тренерской работы с прошлого ноября, когда ушел из казанского "Рубина". В настоящее время 52-летний специалист ведет активную медиадеятельность.


Рубин Динамо Иванов Слуцкий Оренбург Личка
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
13 июня
Генсек Федерации футбола Камеруна: товарищеский матч со сборной России был отменен не из-за давления властей
L’Equipe: "Реал" готов потратить 200 млн евро на трансфер нападающего "ПСЖ" Мбаппе 1
Карпин – о конфликте между "Ростовом" и Геничем: его бомбануло на ровном месте. Костя – слишком эмоциональный человек 1
Экс-защитник "Барселоны" Жорди Альба может стать одноклубником Месси в "Интер Майами"
Малком – об СВО на Украине: я решил остаться в "Зените", потому что клуб, президент и владелец полностью убедили нас
Нападающий ЦСКА Заболотный: "Зенит" – очень грамотный клуб, но мы составим ему конкуренцию 2
Футболист "Рубина" Иванов: Слуцкий сам отказался от предложения "Динамо"
Акинфеев: многие говорят, что пора бы заканчивать, но я не собираюсь этого делать 3
Малком: "Барселона" стала для меня мостом для перехода в "Зенит" 2
Петржела: Личка – супервариант для "Динамо". С ним они точно станут сильнее
Мостовой: Личка заслужил приглашение в "Динамо". Он – не Абаскаль, который пришел в "Спартак" никем 2
Вратарь ЦСКА Акинфеев: второе место в РПЛ и Кубок России на данную секунду, наверное, наш потолок 1
Терехин: если Личке в "Динамо" не будут мешать работать и создадут условия, как в "Оренбурге", он решит задачи на сезон 2 эксклюзив
Губерниев – о конфузе Месси с Тайванем: Лео красавец! Сразу видно, человек живет в гуще событий и за всем следит 5
Месси – пограничникам в аэропорту Пекина: разве Тайвань – это не Китай? 3