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Нападающий ЦСКА Заболотный: "Зенит" – очень грамотный клуб, но мы составим ему конкуренцию

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Нападающий ЦСКА Антон Заболотный пообещал составить конкуренцию бессменному чемпиону страны последних 5 лет "Зениту".
Фото: ПФК ЦСКА
– Реально ли побороться за чемпионство в новом сезоне? Невозможное возможно. Но "Зенит" очень хорош: у них классная команда, у них очень хорошее финансирование. Реально, это очень грамотный клуб. Думаю, что мы составим конкуренцию, а там уже как получится.

Второе место в РПЛ без еврокубков – строчка в "Википедии"? Нет, второе место – это призовое место, и оно войдет в историю каждого, – цитирует Заболотного "Матч ТВ".

По итогам завершившегося сезона ЦСКА завоевал Кубок России и занял второе место в чемпионате страны, взяв "серебро". Команда Владимира Федотова отстала от победителя РПЛ "Зенита" из Санкт-Петербурга на 12 очков. В заключительном туре "армейцы" в родных стенах разгромили "Ростов" и обеспечили себе вице-чемпионство.

В минувшем розыгрыше Кубка России Заболотный принял участие в 11 матчах, забив в них единственный гол и трижды ассистировав одноклубникам. Контракт между ЦСКА и 32-летним центрфорвардом рассчитан еще на сезон.


ЦСКА Зенит Заболотный
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