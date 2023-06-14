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Президент "Урала" – о возможном трансфере нападающего "Браги": я ничего ни с кем не подписывал

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Президент "Урала" Григорий Иванов отреагировал на слухи о том, что клуб из Екатеринбурга близок к трансферу форварда "Браги" Гильерме Шеттине.
Фото: ФК "Урал"
– У нас в клубе есть спортивный отдел. Именно они работают по трансферам, но пока у нас никого нет. Я ничего ни с кем не подписывал, — передает слова Иванова "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в летнее трансферное окно "Урал" рассчитывает подписать нападающего "Браги" Гильерме Шеттине.

27-летний Гильерме Шеттине выступает за "Брагу" с августа 2020 года. Предыдущий сезон бразильский футболист провел в стане швейцарского "Грассхоппера" на правах арендного соглашения, срок которого истекает уже 30 июня. В стане команды из Цюриха южноамериканский форвард забил 8 мячей и сделал 3 результативные передачи, сыграв в 21-й встрече. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Шеттине, имеющего контракт с "Брагой" до лета 2025 года, в 900 тысяч евро.


Урал Иванов Г Брага
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