По сведениям СМИ, "Ростов" заинтересован в услугах 31-летнего россиянина Романа Акбашева, играющего на позиции атакующего хавбека. Дончане хотят осуществить трансфер бесплатно, так как у Романа заканчивается трудовое соглашение с "Факелом". Воронежцы хотели бы, чтобы Акбашев остался, но решение будет принимать сам футболист.
Роман Акбашев пополнил состав "Факела" в 2020 году. В футболке воронежского коллектива россиянин сыграл 108 поединков. В них он сумел забить 22 гола и отдать столько же голевых пасов. В этом сезоне футболист набрал 8+4 по системе гол плюс пас в 34 играх во всех соревнованиях.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: "Ростов" заинтересован в подписании хавбека "Факела" Акбашева
Российский футболист Роман Акбашев может сменить "Факел" на "Ростов".
Фото: ФК "Факел"