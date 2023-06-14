- Если есть возможность и они сами хотят — пускай (уходят). При всем уважении к ним, это игроки не такого высокого класса по нашим российским меркам. Это будет не такой большой потерей, если даже двое уедут. Их можно заменить другими футболистами, - приводит мнение Аленичева "Матч ТВ".
Дружина Гильермо Абаскаля, финишировавшая на 3-й позиции, заработала 54 турнирных баллов и отстала от ЦСКА, который финишировал на строчку выше, на 4 очка. Российский защитник Георгий Джикия провел в красно-белой футболке 30 поединков. В них он сумел оформить 2 голевых паса. Примечательно, что "Спартак" в завершившемся сезоне пропустил 38 голов. В ноябре этого года Георгий отпразднует свое 30-летие. Другой спартаковец Александр Соболева, играющий на позиции центрфорварда, является основным бомбардиром столичного коллектива. Он сумел наколотить 15 голов и оформить 9 ассистентских действий в 32 играх во всех соревнованиях. "Спартак" забил за 30 поединков национального первенства забил 60 мячей.
Аленичев: уход Джикии и Соболева не будет большой потерей для "Спартака". Это игроки не такого высокого класса
Экс-наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев поделился своими мыслями по поводу Георгия Джикии и Александра Соболева.
Фото: РИА Новости