– "Спартак" – не самая моя любимая команда. В "Спартаке" есть один игрок, правда, он сейчас на скамейке запасных – Зарема. Вот это самый главный ведущий игрок! Который никак не может успокоиться. Футбол – дело притягательное. А тут домохозяйка может на всю страну говорить о нем. Она и говорит. Хотя она уже не в "Спартаке", поэтому должна успокоиться.
Особенно когда о футболе раньше ничего не слышала, а тут целый футбольный клуб подарили. Она нервирует команду. Я из тех людей, которые считают, что женщинам не место в футболе? Женщина на корабле – беда в море. И моряки были правы. Этому выражению столетия. Возьмите вторую – бывшего президента "Локомотива" Смородскую, она тоже постоянно рвется в эфир любыми способами. Ей уже о внуках надо думать, – цитирует Овчинникова Legalbet.
Супруг Заремы Салиховой Леонид Федун почти два десятилетия владел "Спартаком". После того как он сложил управленческие функции в августе прошлого года, его жена не исчезла из медиаполя, а наоборот, часто отличается хлесткими высказываниями в публичном пространстве. В дебютный сезон после ухода Федуна "Спартак" не защитил Кубок России, вылетев от скромного представителя второго дивизиона "Акрона" из Тольятти. Перед весенней частью сезона команда Гильермо Абаскаля занимала второе место и заявляла об амбициях составить конкуренцию "Зениту" в чемпионской гонке. Однако в итоге красно-белые ограничились лишь бронзовыми наградами в Российской Премьер-лиге.
В.Овчинников – о Зареме: домохозяйка на всю страну говорит, она нервирует команду. Женщина на корабле – беда в море
Экс-главный тренер нижегородского "Локомотива" Валерий Овчинников поделился мнением о медиаактивности Заремы Салиховой, которая приходится супругой бывшему президенту "Спартака" Леониду Федуну.
Фото: ФК "Спартак"