– Николсон – главное разочарование сезона для меня, потому что то, как он выходил на замены в последних матчах не выдерживает никакой критики. Мало того, что пользы не приносил, еще в последних матчах убирал голову, ногу. Николсон понял в один из моментов, что для того, чтобы ему постоянно играть нужно сильно напрягаться. Хорошая зарплата, ему все равно будут платить. Мне кажется, он просто расслабился, выходя на поле никакого желания абсолютно не было, он был растренированным, – цитирует Мора "Матч ТВ".
26-летний Шамар Николсон стал футболистом московского "Спартака" в январе 2022 года. Тогда красно-белыми заплатили за переход нападающего из бельгийского "Шарлеруа" 8 миллионов евро. С самим ямайским игроком был подписан контракт до 30 июня 2026 года.
В минувшем розыгрыше чемпионата России по футболу Шамар Николсон принял участие в 22-х матчах московского "Спартака". В них ему удалось записать на свой счет 3 забитых мяча и 1 результативную передачу. При этом Николсон не был основным нападающим красно-белых. Он проигрывал конкуренцию за место в стартовом составе российскому форварду Александру Соболеву.
Мор: Николсон – главное разочарование сезона. Он расслабился и был растренированным
Бывший футболист московского "Спартака" Эдуард Мор ответил на вопрос о том, какой игрок его разочаровал больше остальных в прошедшем розыгрыше чемпионата России.
Фото: "Матч ТВ"