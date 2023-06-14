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Канчельскис – о возможном трансфере Чалова в один из турецких клубов: надо ехать не задумываясь

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Бывший футболист английского "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис отреагировал на слухи о том, что к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову проявляют интерес турецкие клубы.
Фото: "Чемпионат"
– В моем понимании, почему бы не рискнуть и не поехать? Если есть конкретный интерес, конкретное предложение, то надо ехать не задумываясь даже, — передает слова Канчельскиса "Матч ТВ".

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что турецкие "Галатасарай" и "Фенербахче" рассчитывают оформить трансфер нападающего сборной России и московского ЦСКА Федора Чалова в летнее межсезонье. Однако другой источник – Transfermarkt – опроверг данные итальянского инсайдера.

25-летний Федор Чалов в минувшем розыгрыше чемпионата России по футболу стал главным бомбардиром ЦСКА. Форвард "армейцев" забил 19 мячей и сделал 6 ассистов за 30 матчей. Он является воспитанником красно-синих. Действующее соглашение Чалова с московским клубом рассчитано до декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 12 миллионов евро.


Канчельскис Чалов ЦСКА Фенербахче Галатасарай
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