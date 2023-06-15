Как сообщает источник, "Зенит" осенью проведет товарищескую игру против казахстанского "Кайрата". Она пройдет в Санкт-Петербурге. Точная дата этого поединка не раскрывается.
Ранее стало известно о том, что в летнее межсезонье "Зенит" планирует принять участие в международном товарищеском турнире. Его участниками станут следующие клубы: азербайджанский "Нефтчи", сербская "Црвена Звезда" и турецкий "Фенербахче".
В минувшем розыгрыше чемпионата России по футболу петербургский "Зенит" заработал 70 турнирных очков. Благодаря данному показателю подопечные Сергея Семака сумели выиграть золотые медали РПЛ. Чемпионский титул оказался для сине-бело-голубых 5-м кряду. Они смогли получить 2-ю золотую звезду на свою эмблему.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Зенит" договорился о товарищеском матче с "Кайратом"
Петербургский "Зенит" договорился с "Кайратом" из Казахстана о проведении товарищеского матча осенью 2023 года.
Фото: ФК "Зенит"