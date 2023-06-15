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"СЭ": "Зенит" договорился о товарищеском матче с "Кайратом"

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Петербургский "Зенит" договорился с "Кайратом" из Казахстана о проведении товарищеского матча осенью 2023 года.
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает источник, "Зенит" осенью проведет товарищескую игру против казахстанского "Кайрата". Она пройдет в Санкт-Петербурге. Точная дата этого поединка не раскрывается.

Ранее стало известно о том, что в летнее межсезонье "Зенит" планирует принять участие в международном товарищеском турнире. Его участниками станут следующие клубы: азербайджанский "Нефтчи", сербская "Црвена Звезда" и турецкий "Фенербахче".

В минувшем розыгрыше чемпионата России по футболу петербургский "Зенит" заработал 70 турнирных очков. Благодаря данному показателю подопечные Сергея Семака сумели выиграть золотые медали РПЛ. Чемпионский титул оказался для сине-бело-голубых 5-м кряду. Они смогли получить 2-ю золотую звезду на свою эмблему.

Источник: "СЭ"


Зенит Кайрат
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