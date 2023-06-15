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Агент Абаскаля – о слухах про переговоры с Мединой: то, что я занимаюсь трансферами "Спартака" – абсолютная ложь

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Тим Мешедер, агент главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля, прокомментировал слухи о том, что он лично ведет переговоры о переходе полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в стан красно-белых.
Фото: ПФК ЦСКА
– Я не знаю, что делает "Спартак" на трансферном рынке, какие у клуба планы. Я не знаю, кто является агентом или представителем Медины. Так как я не являюсь спортивным директором "Спартака" или агентом, который управляет интересами Медины, я не могу вам ничего сказать о якобы переговорах по трансферу парагвайца.

То же самое касается и Дуарте. То, что я занимаюсь трансферами "Спартака" – абсолютная ложь, – приводит слова Мешедера "СЭ".

Сегодня в прессе появились слухи, что агент Абаскаля Мешедер напрямую ведет переговоры по поводу трансфера хавбека ЦСКА Хесуса Медины в "Спартак". Якобы в переходе 26-летнего парагвайца заинтересован лично испанский наставник красно-белых. В минувшем сезоне Медина отметился одиннадцатью голами и восемь раз ассистировал партнерам в 33 играх чемпионата и Кубка России в составе "армейцев". Его рыночная стоимость оценивается в 7 млн евро. Контракт с ЦСКА действует еще два года.


Спартак ЦСКА Медина Абаскаль
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