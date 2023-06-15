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Радимов: я не удивлюсь, если последует серьезное предложение Малкому

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Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов поделился своими соображениями по поводу дальнейшей судьбы Малкома.
Фото: ФК "Зенит"
- Я не удивлюсь, если последует серьезное предложение Малкому. Он вызван в сборную Бразилии, провел сумасшедший сезон в России. На мой взгляд, сейчас Малком демонстрирует высочайший уровень мастерства, причём играя с запасом, он способен выступать в любой лиге. Скауты смотрят футболистов по всему миру, "Зенит" не исключение, так что удивляться заинтересованности в бразильце точно не стоит, - приводит мнение Радимова bobsoccer.ru.

Европейский топ-клубы присматриваются к 26-летнему атакующему полузащитнику "Зенита" Малкому. По сведениям СМИ, в услугах зенитовца заинтересованы "ПСЖ", "Арсенал" и "Ньюкасл". Также сообщалось об интересе к игроку "Ман Сити". Наибольшую заинтересованность в Малкоме минувшей зимой проявляли именно парижане. Французский гранд пытался договориться с "Зенитом", но получил отказ. Интерес европейских клубов к бразильцу не вызывает удивления. Игрок стал лучшим футболистом завершившегося сезона РПЛ. Экс-игрок "Барселоны" сумел 23 раза поразить ворота соперников "Зенита" в 27 поединках. Также Малком записал на свой счет 9 ассистов. "Зенит" снова уверенно завоевал чемпионство. Для Малкома этот чемпионский титул стал 4-м в майке невского клуба.


Радимов Зенит Малком
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