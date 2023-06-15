- Я всё рассматриваю, но хотелось бы остаться в Европе. Хочется поиграть на хорошем уровне. Силы есть, здоровье есть, - приводит комментарий Лунева "Матч ТВ".
31-летний страж ворот Андрей Лунев в данный момент пребывает в поисках нового клуба. Недавно россиянин и немецкий "Байер", цвета которого он защищал с 2021 года, объявили о прекращении сотрудничества. Андрей провел в рамке ворот леверкузенского коллектива всего 3 игры, в которых мяч 4 раза побывал в сетке его ворот. Наибольшего успеха Лунев добился, играя за "Зенит" из Санкт-Петербурга. В майке невского коллектива голкипер поучаствовал в 118 встречах, пропустив 100 голов и оформив 47 сухих матчей. С "Зенитом" Лунев трижды выигрывал чемпионат России.
Лунев – о будущем: хотелось бы остаться в Европе
Экс-голкипер "Зенита" Андрей Лунев поделился информацией о желании играть в Европе.
Фото: Szilvia Micheller / Matthias Koc / Global Look Press