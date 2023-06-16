– Способны ли мы в следующем сезоне выиграть кубок и бороться с "Зенитом" за чемпионство? Конечно! "Краснодар" каждый сезон борется за трофей, мы играем на победу в каждом матче. Каждый из нас хочет побеждать и в РПЛ, и в Кубке страны, — цитирует Агкацева Sport24.
В минувшем розыгрыше чемпионата России по футболу "Краснодар" заработал 48 баллов. Данный показатель позволил "быкам" занять итоговую 6-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Золотые медали завоевали футболисты петербургского "Зенита", которые за 30 туров набрали 70 очков.
В Кубке России "Краснодар" дошел до суперфинала. В игре за трофей "быки" сыграли с московским ЦСКА. Они уступили "армейцам" в серии послематчевых пенальти – 5-6 (основное время – 1:1).
Агкацев: "Краснодар" в следующем сезоне способен бороться с "Зенитом" за чемпионство
Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев поделился мыслями о перспективах своего клуба в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Краснодар"