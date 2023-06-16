- Ведутся ли переговоры с Ионовым? Разговариваем. Пока сложно оценить, увидим ли Алексея в следующем сезоне в "Ростове", – приводит комментарий Рыскина "СЭ".
В минувший уик-энд Алексей Ионов, играющий на позиции атакующего полузащитника, объявил о том, что покидает "Краснодар", цвета которого он защищал с 2020 года. Ранее стало известно, что в кандидатуре Алексея заинтересован "Ростов" Валерия Карпина. Примечательно, что Ионов уже играл в составе донского коллектива. В желто-синей майке россиянин провел 87 поединков. В них он сумел забить 18 голов и оформить 14 голевых пасов. В завершившемся сезоне Ионов забил 7 мячей и записал на свой счет 4 ассиста, сыграв в 38 поединках за "Краснодар". Отметим, что в активе Алексея 4 гола в 39 играх за сборную России.
Спортдиректор "Ростова" - о переговорах с Ионовым: пока сложно оценить, увидим ли Алексея в следующем сезоне в команде
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин поделился информацией о переговорах с Алексеем Ионовым.
Фото: "СЭ"