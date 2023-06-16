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Президент "Урала" Иванов: мы бы хотели видеть Марадишвили в нашем клубе

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Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов подтвердил информацию о том, что его команда рассчитывает на подписание полузащитника московского "Локомотива" Константина Марадишвили.
Фото: "Чемпионат"
– Да, мы бы хотели видеть этого игрока в "Урале". Качественный футболист. Гончаренко знает его по совместной работе в ЦСКА. Но нужно еще все просчитать. Мы так понимаем, что Константин получит грузинский паспорт и, видимо, будет считаться у нас легионером. Мы нацелены все-таки на футболистов с российским паспортом. Поживем — увидим, — передает слова Иванова "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Урал" собирается подписать в летнее межсезонье игрока "Локомотива" Константина Марадишвили. Отмечалось, что на его трансфере настаивает лично главный тренер екатеринбургского клуба Виктор Гончаренко.

23-летний Константин Марадишвили выступает за московский "Локомотив" с 2021 года. Ранее полузащитник играл в составе столичного ЦСКА. В стане "армейцев" ему довелось поработать с Виктором Гончаренко, который тренировал красно-синих.

Действующее соглашение Константина Марадишвили с "Локомотивом" рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость полузащитника "железнодорожников" в 1,80 миллионов евро.


Марадишвили Локомотив Урал Иванов
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