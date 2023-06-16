– Да, мы бы хотели видеть этого игрока в "Урале". Качественный футболист. Гончаренко знает его по совместной работе в ЦСКА. Но нужно еще все просчитать. Мы так понимаем, что Константин получит грузинский паспорт и, видимо, будет считаться у нас легионером. Мы нацелены все-таки на футболистов с российским паспортом. Поживем — увидим, — передает слова Иванова "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Урал" собирается подписать в летнее межсезонье игрока "Локомотива" Константина Марадишвили. Отмечалось, что на его трансфере настаивает лично главный тренер екатеринбургского клуба Виктор Гончаренко.
23-летний Константин Марадишвили выступает за московский "Локомотив" с 2021 года. Ранее полузащитник играл в составе столичного ЦСКА. В стане "армейцев" ему довелось поработать с Виктором Гончаренко, который тренировал красно-синих.
Действующее соглашение Константина Марадишвили с "Локомотивом" рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость полузащитника "железнодорожников" в 1,80 миллионов евро.
Президент "Урала" Иванов: мы бы хотели видеть Марадишвили в нашем клубе
Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов подтвердил информацию о том, что его команда рассчитывает на подписание полузащитника московского "Локомотива" Константина Марадишвили.
Фото: "Чемпионат"