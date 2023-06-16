– Будущее Дзагоева? Это вопрос к тренеру. Пока тренерский штаб думает, — цитирует Сафонова "СЭ".
32-летний Алан Дзагоев выступает в составе казанского "Рубина" с сентября 2022 года. Его действующее соглашение с клубом из Татарстана рассчитано до конца июня 2023 года. При этом стороны имеют опцию продления текущего контракта.
В минувшем сезоне Алан Дзагоев принял участие в 20-ти матчах "Рубина" в рамках Первой лиги. Российский полузащитник забил 3 мяча и сделал 2 ассиста. В составе казанцев он завоевал золотые медали второго по силе дивизиона страны.
Спортдир "Рубина" – на вопрос о будущем Дзагоева: тренерский штаб думает
Спортивный директор "Рубина" Эдуард Сафонов высказался о будущем российского полузащитника Алана Дзагоева, чей контракт с казанской командой истекает в конце июня.
Фото: ФК "Рубин"