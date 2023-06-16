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Агент Лунева: переговоры c "Фатих Карагюмрюк" ведутся, но и не только с этим клубом

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Агент российского вратаря Андрея Лунева Антон Смирнов прокомментировал информацию о том, что его клиент может перейти в "Фатих Карагюмрюк".
Фото: "Чемпионат"
- Да, переговоры c "Фатих Карагюмрюк" ведутся, но и не только с этим клубом. Интерес "Фатих Карагюмрюк" подтверждаю, - приводит комментарий Смирнова "РБ Спорт".

В СМИ появились сведения о том, что в услугах российского стража ворот Андрея Лунева заинтересован "Фатих Карагюмрюк". Цвета коллектива уже представляет другой россиян хавбек Магомед Оздоев, ранее игравший вместе с Луневым в "Зените". Андрей в данный момент пребывает без клуба. Недавно он прекратил сотрудничество с "Байером" из-за небольшого количества игрового времени. В Леверкузене россиянин выступал с 2021 года. При этом Андрей был стабильно вторым голкипером в команде. За все время пребывания в Германии Лунев сыграл всего 3 игры. Сам футболист в недавнем интервью признался, что рассчитывает продолжать свою карьеру в Европе. Лунев долгое время был голкипером чемпиона России Зенита из Санкт-Петербурга.


Лунев Байер Фатих Карагюмрюк Зенит
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