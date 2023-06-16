- Итоги сезона для "Краснодара"? Команда проделала большой путь. Через Путь регионов дошла до Суперфинала. Считаю, что это был хороший отрезок сезона. Были игры через два дня на третий — постоянно матчи. Но не получился заключительный рывок, - приводит мнение Ионова "Чемпионат".
34-летний россиянин Алексей Ионов в завершившемся сезоне сумел забить 7 голов и записать в свой актив 4 голевых паса, сыграв майке "Краснодара" 38 поединков во всех турнирах. Алексею требуется для гола в среднем 334 минуты игрового времени. Недавно стало известно, что игрок больше не будет представлять цвета южан. В данный момент он ведет переговоры с "Ростом". Краснодар, возглавляемый Владимиром Ивичем, по итогам минувшего розыгрыша российского первенства финишировал на 6-й позиции, заработав 48 очков. Главной надеждой для кубанского коллектива был Кубок России. "Быки" вышли в суперфинал турнира и имели шанс завоевать свой первый трофей в истории. Но "Краснодар" уступил ЦСКА (1:1 5-6.пен.).
Ионов: итоги сезона для "Краснодара"? Не получился заключительный рывок
Российский футболист "Краснодара" Алексей Ионов поделился своей точкой зрения на итоги сезона для южан.
Фото: "чемпионат"