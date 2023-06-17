По сведениям СМИ, "Интер", "Сассуоло" и "Фиорентина" следят за 23-летним атакующий хавбеком "Краснодара" Эдуардом Сперцяном. Наибольший интерес к воспитаннику "быков" проявляют "фиалки". При этом источник отмечает, что пока итальянские клубы не делали "Краснодару" официальных предложений.
"Интер" по итогам завершившегося сезона в Серии А финишировал на 3-й позиции и сыграет в следующем розыгрыше ЛЧ. "Фиорентина" расположилась на 8-й строчке. "Сассуоло" же занял 13-е место в таблице. На протяжении продолжительного периода времени в различных СМИ появляются сведения о том, что Эдуард Сперцян покинет Россию и переберется в один из европейских чемпионатов. Завершившийся сезоне стал для армянского футболиста успешным. Игрок забил 14 голов и оформил столько же ассистов, сыграв за "Краснодар" 41 поединок во всех турнирах.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Интер", "Сассуоло" и "Фиорентина" интересуются Сперцяном
Армянский футболист Краснодара Эдуард Сперцян может перебраться в Серию А.
Фото: РИА Новости