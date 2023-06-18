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Ионов: благодарен "Краснодару". Отдельно хочу поблагодарить Галицкого за всё, что он делает для клуба, для футбола

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Экс-вингер "Краснодара" Алексей Ионов рассказал о своем отношении к периоду карьеры, проведенном в составе черно-зеленых.
Фото: ФК "Краснодар"
- Очень хорошее время, за которое благодарен клубу. После заключительного матча в составе "Краснодара" в раздевалке поблагодарил за это время всех ребят, медицинский штаб, тренерский, руководство. Сказал всем большое спасибо. И отдельно хочу поблагодарить Сергея Николаевича Галицкого за всё, что он делает для клуба, для футбола, - передают слова Ионова "Известия".

34-летний атакующий полузащитник Алексей Ионов по завершении сезона-2022/2023 покинул "Краснодар", за который выступал с октября 2020 года. В прошедшем сезоне на счету игрока 38 матчей в составе "быков" во всех турнирах, 7 забитых голов и 4 результативных передачи.

Ранее появилась информация, что Ионов ведет переговоры о возможном подписании контракта с "Ростовом", за который он выступал до перехода в "Краснодар" с августа 2017 года по октябрь 2020 года. Эти данные подтвердил спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин.


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