- Могу всех заверить, что если Денис пойдет в тренеры, то Россия получит отличного специалиста. У Глушакова футбольные мозги, такое мышление есть далеко не у всех футболистов. Но это только ему решать, может, он вообще пойдет в бизнес или куда?то еще, - приводит мнение Галстяна Sport24.
В январе этого года хавбек Денис Глушаков отпраздновал свое 36-летие. В минувшем сезоне россиянин защищал цвета двух коллективов - "Химок" и "Пари НН". В активе Дениса 1 гол и 1 ассист в 21 поединке российского первенства. Наибольшего успеха Глушаков добился со "Спартаком" из Москвы. В красно-белой майке хавбек провел 173 встречи. В них он сумел отметиться 23 голами и 10 голевыми пасами. Со столичным коллективом Денис 1 раз выиграл чемпионат России. Также в активе футболиста есть Суперкубок России. Примечательно, что ранее Глушаков, носивший капитанскую повязку красно-белых, заявлял о желании стать наставником своего бывшего клуба. Отметим, что в активе хавбека 5 голов в 57 играх за сборную России.
Первый тренер Глушакова: если Денис пойдет в тренеры, Россия получит отличного специалиста
Детский тренер Дениса Глушакова Погос Галстян поделился своими соображениями по поводу тренерских перспектив своего ученика.
Фото: "Пари НН"