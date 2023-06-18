По сведениям СМИ, аргентинца Лукаса Веры, играющего на позиции центрального хавбека, не будет в "Локомотиве". "Оренбург" принял решение заблокировать этот переход. Также в футболисте заинтересован другой столичный коллектив "Динамо". Но южноуральцы готовы расстаться с аргентинцем только за солидную компенсацию, так как новый наставник оренбуржцев хочет видеть Веру в команде.
Лукас Вера переехал в Россию только летом прошлого года. В футболке "Оренбурга" аргентинец сыграл 20 встреч во всех соревнованиях. В этих играх Лукас забил 2 гола и оформил 7 результативных передач. Отметим, что, по информации источников, "Локомотив" пытался переманить Веру после проигрыша "Зениту" в борьбе за хавбека Александра Коваленко. Примечательно, что в "Оренбурге" не скрывают, что Марцел Личка переедет в Москву и возглавит "Динамо".
Источник: "Матч ТВ"
"Матч ТВ": "Оренбург" заблокировал трансфер хавбека Веры в "Локомотив"
Аргентинский футболист "Оренбурга" Лукас Вера не будет защищать цвета "Локомотива".
Фото: "СЭ"