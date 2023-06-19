– Нидерланды должны подать на него в Интерпол, там должны принять требования страны к розыску человека. Если Квинси осудили на полтора года, то не факт, что Интерпол это примет. Но они могут разослать по странам европейского сотрудничества бумагу, с этим может быть проблема.
Что касается третьих стран, куда "Спартак" может уезжать на сборы – это не очень сработает, думаю. Считаю, что Промес будет осторожно действовать, тренироваться в Москве и попросит помощи у "Спартака" с получением гражданства России. Получение российского гражданства дает стопроцентные гарантии человеку, что его не выдадут. Россия не выдает своих граждан, – приводит слова Добровинского "СЭ".
19 июня суд Амстердама вынес решение приговорить нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса к полутора годам лишения свободы. Причиной послужило уголовное дело о нападении на двоюродного брата, которое 31-летний голландец совершил еще в 2020 году. Промес нанес кузену ножевое ранение в ногу. При этом спартаковец был оправдан по статье "покушение на убийство". Отметим, что на форварда красно-белых заведено еще одно уголовное дело о контрабанде крупной партии кокаина.
В минувшем сезоне Промес забил 20 голов в составе "Спартака" и занял 2-е место в рейтинге бомбардиров Российской Премьер-Лиги. Контракт между сторонами рассчитан еще на сезон – до конца июня 2024 года.
По результатам завершившейся кампании "Спартак" завоевал бронзовые награды чемпионата России. Команда Гильермо Абаскаля отстала на 4 очка от ставшего вторым ЦСКА и на 16 очков от бессменного чемпиона последних 5 лет "Зенита" из Санкт-Петербурга. В заключительном туре красно-белые на выезде уступили "Крыльям Советов" с минимальным счетом 0:1. ЦСКА в параллельном матче разгромил "Ростов" и обеспечил себе "серебро".
Адвокат Добровинский: считаю, Промес попросит помощи у "Спартака" с получением гражданства России
Известный адвокат Александр Добровинский отреагировал на решение суда Амстердама приговорить вингера "Спартака" Квинси Промеса к полутора годам лишения свободы за нападение на двоюродного брата.
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