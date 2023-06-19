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Metaratings: полузащитник "Локомотива" Марадишвили выбирает между "Уралом" и "Рубином"

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Опорный полузащитник "Локомотива" Константин Марадишвили получил предложения от екатеринбургского "Урала" и казанского "Рубина" о продолжении карьеры.
Фото: ФК "Локомотив"
Как утверждает источник, 23-летний уроженец Москвы недоволен своим игровым временем в "Локомотиве" и намерен сменить клубную прописку текущим летом. Среди вариантов для продолжения карьеры – Екатеринбург и Казань.

Ранее президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, что клуб сделал конкретное предложение футболисту, на которое пока не поступило ответа.

Отмечается, что "Рубин" также контактирует с окружением Марадишвили, однако пока не обсуждал будущее игрока с руководством "Локомотива".

В минувшем сезоне Марадишвили записал на свой счет два забитых мяча и пять раз ассистировал одноклубникам в 26 играх в составе "Локомотива" в чемпионате и Кубке России. Действующее соглашение "железнодорожников" с 23-летним полузащитником рассчитано до конца сезона-2025/26.

Источник: Metaratings


Локомотив Рубин Урал Марадишвили
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