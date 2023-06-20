- Я слышал разные истории про него. Мы проработали вместе 3-4 месяца, иногда он бросал бутылки в раздевалке, но не было такого, чтобы он ломал стулья, разбивал что-то. Он чувствует всё сердцем, пропускает через себя. При этом и сам понимает, каким человеком является. Ему хочется выигрывать каждый матч, и я уважаю таких людей. Скандал с участием Гогниева и Гулиева? Слышал про эту ситуацию, но не присутствовал. Ведь позже Аяз вернулся в команду, так что всё нормально, никаких проблем. Драки на тренировках с их участием? Этого не было. Слишком много людей, слишком много историй, которые оказываются неправдой. Я не видел в "Химках" ни одной драки между игроками и тренерами, - передает слова Голубовича "РБ Спорт".
42-летний российский специалист Спартак Гогниев с 3 сентября 2022 года по 3 апреля 2023 года работал в должности главного тренера подмосковных "Химок". Под его руководством красно-черные провели 19 матчей во всех турнирах, одержали в них одну победу, 3 раза сыграли вничью и потерпели 15 поражений, забив при этом 17 голов и пропустив 4. В ходе работы Спартака Гогниева с подмосковным клубом он неоднократно попадал в скандальные ситуации, в том числе связанные с атмосферой внутри клуба. Появлялась информация о конфликтах Гогниева с некоторыми футболистами "Химок", в том числе центральным защитником Дмитрием Тихим и полузащитником Аязом Гулиевым. По данным СМИ, эти конфликтные ситуации в некоторых случаях заканчивались драками.
Зимой 2023 года по инициативе главного тренера "Химки" расстались с рядом игроков, входивших в основной состав в осенней части сезона.
Голубович: драк Гогниева и Гулиева на тренировках "Химок" не было. Иногда Спартак бросал бутылки в раздевалке
Защитник "Химок" Петар Голубович рассказал о работе под руководством экс-главного тренера красно-черных Спартака Гогниева.
Фото: ФК "Химки"