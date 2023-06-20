– Мне жаль, что Мележиков ушел. У нас были хорошие отношения. Способна ли команда нормально функционировать в таких условиях? Честно, я не знаю, — цитирует Камоцци "СЭ".
Ранее стало известно о том, что Евгений Мележиков покинул пост генерального директора московского "Спартака". Он занимал данную должность с 2021 года. Более того, в структуре красно-белых российский менеджер работал на протяжении 7-ми лет.
Новым генеральным директором московского "Спартака" стал Олег Малышев. Он входит в совет директоров столичной команды.
Камоцци: жаль, что Мележиков ушел. Не знаю, может ли "Спартак" нормально функционировать в таких условиях
Экс-советник руководства московского "Спартака" Франко Камоцци отреагировал на уход Евгения Мележикова с поста гендиректора красно-белых.
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