- Мы ведем поиск игроков в каждую линию: в центр защиты, в середину поля, в группу атаки. Смотрим, что из этого получится, есть свои трудности и ограничения, но работа идет, смотрим много игроков. Надеемся, что усилим команду, - приводит комментарий Гончаренко "Матч Премьер".
"Урал", возглавляемый Виктором Гончаренко, по итогам 30 туров завершившегося национального первенства заработал 36 очков. Набранное количество турнирных баллов позволило екатеринбуржцам финишировать на 11-й позиции. Также коллектив дошел до финала Пути РПЛ Кубка России, где их обыграл будущий победитель турнира ЦСКА из Москвы. Команда при Гончаренко сумела забить 33 гола, пропустив при этом 45 мячей. Ранее "Урал" на своих ресурсах сообщил о том, что состав екатеринбургского коллектива 28-летний португалец Кике, играющий на позиции крайнего защитника. Также "Урал" подписал трудовой договор с экс-хавбеков "Оренбурга" Тимура Аюпова.
Гончаренко: "Урал" ведет поиск игроков в каждую линию
Наставник "Урала" Виктор Гончаренко поделился информацией о работе на трансферном рынке.
Фото: "Матч ТВ"