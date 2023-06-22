– Красно-белым хочется конкурировать с "Зенитом" за золотые медали. В этом сезоне — провал! Возможно, совет директоров и владелец посчитали, что это ошибка гендиректора команды. Радует, что у Малышева есть опыт в спорте. Время покажет, насколько будет удачным новый эксперимент "Спартака". Может быть, с приходом Малышева настанет новая эпоха. Главное — ничего не испортить и сделать лучше, — передает слова Нигматуллина "Чемпионат".
Ранее пресс-служба московского "Спартака" сообщила о том, что пост генерального директора команды покинул Евгений Мележиков. Российский менеджер и красно-белые расстались по обоюдному согласию. При этом замену Мележикову нашли достаточно быстро. Вместо него на пост нового гендиректора "Спартака" был утвержден Олег Малышев. Примечательно, что он входит в совет директоров столичной команды.
По итогам прошедшего сезона московский "Спартак" остался без трофеев. В чемпионате России красно-белые заняли 3-е место в турнирной таблице. Золотые медали достались футболистам петербургского "Зенита". Они завоевали титул в 5-й раз подряд.
Нигматуллин: возможно, с приходом Малышева на пост гендиректора в "Спартаке" настанет новая эпоха
Экс-вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин прокомментировал назначение Олега Малышева на должность генерального директора московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"