- Я сам принял такое решение. Знал, что из-за этого не буду играть в сборной. Но я так решил. Для меня семья всегда была на первом месте. Я мог уехать в другую страну, у меня были предложения. Но у меня есть своя голова. Не буду никому ничего доказывать, никого слушать. Я так решил сам и сам несу ответственность за это, - приводит комментарий Рыбуса "РБ Спорт".
Польский футболист Мацей Рыбус летом прошлого года принял решение перебраться в "Спартак" из Москвы. В минувшем сезоне поляк сумел забить 1 гол и совершить 1 ассистентское действие, сыграв в красно-белой майке 12 встреч. Вместе с коллективом Мацей завоевал бронзовые медали российского первенства. Вчера "Спартак" на своих ресурсах сообщил о том, что Рыбус больше не будет защищать цвета москвичей. Трудовой договор расторгнут по обоюдному согласию.
Теперь польский защитник в поисках нового места работа. По сведениям СМИ, Рыбус близок к переезду в Казань. В его услугах заинтересован "Рубин". В России Мацей дважды поднимал над головой Кубок России, выиграл чемпионство и Суперкубок. Все эти трофеи он завоевал с "Локомотивом". Отметим, что в активе 33-летнего футболиста 2 гола в 66 поединках за сборную Польши. За свою национальную команду игрок дебютировал в 2009 году.
Рыбус - о решении остаться в России: знал, что не буду играть за Польшу. Для меня семья всегда была на первом месте
Экс-игрок Спартака из Польши Мацей Рыбус высказался по поводу своего решения перейти в столичный коллектив в 2022 году.
Фото: "Чемпионат"