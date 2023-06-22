- Будут спарринги, очень хорошие соперники — "Фенербахче", "Нефтчи" и "Црвена Звезда". Супер, что такое организовали. Это лучше, чем играть с ребятами из РПЛ, первой лиги. Мы встречаемся с ними и в чемпионате, все знаем. Сейчас мало международных игр, поэтому хорошо, что есть такой турнир, - приводит мнение Чистякова "СЭ".
Этим летом "Зенит" в рамках товарищеского турнира встретится с иностранными коллективами. Соперниками дружины Сергея Семака станут турецкий "Фенербахче", "Црвена Звезда" из Сербии и азербайджанский "Нефтчи". Петербуржцы в минувшем сезоне ожидаемо завоевали чемпионство, обогнав своего ближайшего конкурента столичного ЦСКА на 12 турнирных баллов. Для перешедшего в 2020 году Дмитрия Чистякова, играющего на позиции центрального защитника, это чемпионство стало третьим. В завершившемся сезоне Дмитрий провел в майке своего родного клуба 15 игр в национальном первенстве. В этих играх Чистяков не отметился какими-либо голевыми действиями. Ранее в СМИ появились сведения о том, что игрок может сменить "Зенит" на "Локомотив". Но агент футболиста заявил, что он намерен остаться в Санкт-Петербурге.
Защитник "Зенита" Чистяков – о международном товарищеском турнире: это лучше, чем играть с ребятами из РПЛ и Первой лиги
Российский футболист "Зенита" Дмитрий Чистяков поделился своими мыслями по поводу предстоящего товарищеского турнира.
Фото: ФК "Зенит"