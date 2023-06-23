– Работа ведется, какой смысл каждую неделю говорить об одном и том же. Ведутся переговоры с рядом клубов. В данный момент только с иностранными клубами, российские пока не рассматриваем, — цитирует Смирнова "Спорт день за днем".
31-летний Андрей Лунев в настоящее время является свободным агентом. Его последним клубом был леверкузенский "Байер". Немецкую команду российский футболист покинул после завершения минувшего сезона, в котором он принял участие лишь в 1 матче.
До перехода в леверкузенский "Байер", который состоялся в 2021 году, Андрей Лунев выступал за петербургский "Зенит". В составе сине-бело-голубых он провел 4 года и выиграл 4 трофея. Также российский вратарь играл в составе следующих клубов: "Уфа", московское "Торпедо", "Сатурн Раменское", "Калуга" и "Истра".
Агент Лунева – на вопрос о будущем клиента: российские клубы пока не рассматриваем
Антон Смирнов, агент российского вратаря Андрея Лунева, поделился информацией о будущем своего клиента.
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