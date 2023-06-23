– Новый формат Кубка России вызвал больший интерес к турниру среди болельщиков, добавил ему статуса. Сначала все долго привыкали, но по итогу вышло здорово: много матчей с лучшими командами, неожиданные повороты, интрига.
Смог ли Кубок заменить еврокубки? Новый формат Кубка России интересен, но с еврокубками все равно не сравнится. Думаю, болельщики все равно хотят и ждут возвращения наших команд в Лигу чемпионов и Лигу Европы, – приводит слова Семина "РБ Спорт".
Сегодня стали известны состав корзин и дата жеребьевки группового этапа Кубка России сезона-2023/24 Шестнадцать команд-участниц высшего дивизиона распределены по четырем корзинам. Клубы заняли свои места в соответствии с классификацией по итогам завершившегося чемпионата России.
Процедура жеребьевки запланирована на субботу, 24 июня. Ее проведут известные в прошлом футболисты Евгений Алдонин, Руслан Пименов, Алексей Игонин и Владимир Габулов.
Напомним, что действующим победителем турнира является московский ЦСКА. В Суперфинале "армейцы" под руководством Владимира Федотова в серии пенальти взяли верх над "Краснодаром" (1:1, 6:5 по пен.).
Юрий Семин: новый формат Кубка России интересен, но с еврокубками все равно не сравнится
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин оценил новую схему проведения Кубка России, которая была внедрена с начала сезона-2022/23.
Фото: ФК "Локомотив"