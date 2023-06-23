– Я говорил, что "Спартак" – такой клуб, за которым интересно наблюдать. С ним не соскучишься. Сейчас у них там еще человек на посадке. Статья "Один и восемь" называется. То есть, и с уголовными делами у них тоже все хорошо, там полный фарш. Промес – такой простой парень, что везде поучаствовал. И с братом двоюродным развлекался, и в истории с наркотой замешан. Еще и в футбол играет. Универсальный какой-то человек.
Отражается ли игра Промеса в "Спартаке" на репутации клуба и РПЛ? Конечно, это плохо. На Западе скажут, что мы скрываем от правосудия игрока. Ему надо ехать в Нидерланды и садиться в тюрьму. А мы его тут прячем. Да нам вообще никто не указ – ни Запад, ни Восток, ни Юг, ни Север. Наплевать на них, честно говоря. Я просто о "Спартаке". О том, какой это теперь клуб и какие поводы он дает для обсуждения, – цитирует Овчинникова "РБ Спорт".
Квинси Промес – один из лучших легионеров в истории "Спартака". Он поучаствовал в завоевании обоих трофеев московской команды в XXI веке. По итогам сезона команда под руководством Массимо Карреры стала чемпионом России, а год назад завоевала Кубок страны. В минувшем сезоне 31-летний нидерландский форвард стал вторым бомбардиром сезона РПЛ, записав на свой счет 20 голов и отстав на три забитых мяча от атакующего полузащитника "Зенита" Малкома.
19 июня Промес был приговорен к 18 месяцам лишения свободы за нанесение ножевого ранения своему двоюродному брату. Это не единственное уголовное дело для легионера "Спартака". Ему также предъявлено официальное обвинение в контрабанде большой партии кокаина.
Валерий Овчинников: Промесу надо ехать в Нидерланды и садиться в тюрьму. А мы его тут прячем
Экс-главный тренер нижегородского "Локомотива" Валерий Овчинников отреагировал на приговор Амстердамского суда в отношении нападающего "Спартака" Квинси Промеса.
Фото: ФК "Локомотив НН"