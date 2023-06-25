– Все для нас получилось неожиданно. Когда уходили в отпуск, никто не знал, что он уходит из команды. В конце сезона ходили слухи о том, что он может уйти, мы же все читаем прессу, но 100-процентной информации не было. Мы думали, что останемся в том же составе, но ничего — все бывает. Люди часто уходят на повышение, – передает слова Обухова "Матч ТВ".
Ранее стало известно о том, что Марцел Личка покинул пост главного тренера "Оренбурга". Чешский специалист сменил уральскую команду на московское "Динамо", где он на должности рулевого сменил сербского специалиста Славишу Йокановича. Контракт Лички с бело-голубыми действует по схеме "1+1+1" (стороны будут продолжать сотрудничество, если Марцел в каждом из сезонов достигнет поставленных целей с командой).
45-летний Марцел Личка был наставником "Оренбурга" с августа 2020 года. В минувшем сезоне под его руководством команда заняла 7-е место в турнирной таблице (повторение рекордного результата уральцев в РПЛ).
Нападающий "Оренбурга" Обухов: переход Лички в "Динамо" оказался неожиданным. Никто не знал, что он уходит
Нападающий "Оренбурга" Владимир Обухов прокомментировал переход наставника своей команды Марцела Лички на должность главного тренера московского "Динамо".
Фото: "Чемпионат"